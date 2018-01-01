WinkФильмыУнесенные ветромАктёры и съёмочная группа фильма «Унесенные ветром»
Актёры и съёмочная группа фильма «Унесенные ветром»
Режиссёры
Актёры
АктрисаScarlett O'Hara - Their Daughter
Вивьен ЛиVivien Leigh
АктёрRhett Butler - Visitor from Charleston
Кларк ГейблClark Gable
АктёрAshley Wilkes - John's Son
Лесли ГовардLeslie Howard
АктрисаMelanie Hamilton - Wilkes' Cousin
Оливия де ХэвиллендOlivia de Havilland
АктёрPork - House Servant
Оскар ПолкOscar Polk
АктрисаMammy - House Servant
Хэтти МакДэниелHattie McDaniel
АктёрBig Sam - Field Foreman
Эверетт БраунEverett Brown
АктёрGerald O'Hara
Томас МитчеллThomas Mitchell
АктрисаEllen O'Hara - Gerald's Wife (в титрах: Barbara O'Neill)
Барбара О’НилBarbara O'Neil
АктрисаSuellen O'Hara - Their Daughter