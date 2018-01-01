Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Унесенные ветром»

Режиссёры

Виктор Флеминг

Victor Fleming
Режиссёр
Джордж Кьюкор

George Cukor
Режиссёр
Сэм Вуд

Sam Wood
Режиссёр

Актёры

Вивьен Ли

Vivien Leigh
АктрисаScarlett O'Hara - Their Daughter
Кларк Гейбл

Clark Gable
АктёрRhett Butler - Visitor from Charleston
Лесли Говард

Leslie Howard
АктёрAshley Wilkes - John's Son
Оливия де Хэвилленд

Olivia de Havilland
АктрисаMelanie Hamilton - Wilkes' Cousin
Оскар Полк

Oscar Polk
АктёрPork - House Servant
Хэтти МакДэниел

Hattie McDaniel
АктрисаMammy - House Servant
Эверетт Браун

Everett Brown
АктёрBig Sam - Field Foreman
Томас Митчелл

Thomas Mitchell
АктёрGerald O'Hara
Барбара О’Нил

Barbara O'Neil
АктрисаEllen O'Hara - Gerald's Wife (в титрах: Barbara O'Neill)
Эвелин Кийес

Evelyn Keyes
АктрисаSuellen O'Hara - Their Daughter

Сценаристы

Сидни Ховард

Sidney Howard
Сценарист
Оливер Х.П. Гаррет

Oliver H.P. Garrett
Сценарист
Бен Хект

Ben Hecht
Сценарист
Джо Сверлинг

Jo Swerling
Сценарист

Продюсеры

Дэвид О. Селзник

David O. Selznick
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Светлана Дирина

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Евгений Карельских

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Художники

Лайл Р. Уилер

Lyle R. Wheeler
Художник
Уолтер Планкетт

Walter Plunkett
Художник
Ховард Бристоль

Howard Bristol
Художник

Операторы

Эрнест Хэллер

Ernest Haller
Оператор

Композиторы

Макс Штайнер

Max Steiner
Композитор