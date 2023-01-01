Осенние сны (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В белорусской деревеньке Вешки осталось только трое стариков. Добрая Ганна потеряла на войне мужа и троих детей. Правда, остался еще один сын, но жизнь у него не сложилась - сидит в тюрьме. От сварливого Микиты дети давно сбежали в город. Трудолюбивый Василь тоже давно живет один. Единственный сын лишь изредка шлет отцу письма из далеких краев. У мужиков на все на свете прямо противоположные точки зрения. Поэтому они постоянно ссорятся и ругаются, а Ганна только и успевает их разнимать...



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