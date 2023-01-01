Огни большого города
Wink
Детям
Огни большого города
9.61931, City Lights
Комедия, Драма82 мин0+

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Огни большого города (фильм, 1931) смотреть онлайн

О фильме

Маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пускается на поиски денег.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Огни большого города»