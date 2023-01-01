Огни большого города (фильм, 1931) смотреть онлайн
О фильме
Маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пуска�ется на поиски денег.
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Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- ВЧАктриса
Вирджиния
Черрилл
- ГМАктёр
Гарри
Майерс
- АЭАктёр
Аль
Эрнест Гарсиа
- ХМАктёр
Хэнк
Манн
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- ДЭАктёр
Джонни
Эбер
- ДААктёр
Джек
Александр
- ТААктёр
Т.С.
Александр
- ВААктёр
Виктор
Александр
- АОАктёр
Альберт
Остин
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- ГКСценарист
Гарри
Карр
- ГКСценарист
Гарри
Крокер
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- Монтажёр
Чарльз
Чаплин
- ГПОператор
Гордон
Поллок
- РТОператор
Роланд
Тотеро
- Композитор
Чарльз
Чаплин