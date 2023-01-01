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Огни большого города
Актёры и съёмочная группа фильма «Огни большого города»

Актёры и съёмочная группа фильма «Огни большого города»

Режиссёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Режиссёр

Актёры

Вирджиния Черрилл

Вирджиния Черрилл

Virginia Cherrill
АктрисаA Blind Girl
Гарри Майерс

Гарри Майерс

Harry Myers
АктёрAn Eccentric Millionaire
Аль Эрнест Гарсиа

Аль Эрнест Гарсиа

Al Ernest Garcia
АктёрThe Millionaire's Butler (в титрах: Allan Garcia)
Хэнк Манн

Хэнк Манн

Hank Mann
АктёрA Prizefighter
Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
АктёрA Tramp (в титрах: Charlie Chaplin)
Джонни Эбер

Джонни Эбер

Johnny Aber
Актёр
Джек Александр

Джек Александр

Jack Alexander
Актёр
Т.С. Александр

Т.С. Александр

T.S. Alexander
Актёр
Виктор Александр

Виктор Александр

Victor Alexander
Актёр
Альберт Остин

Альберт Остин

Albert Austin
Актёр

Сценаристы

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Сценарист
Гарри Карр

Гарри Карр

Harry Carr
Сценарист
Гарри Крокер

Гарри Крокер

Harry Crocker
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Продюсер

Монтажёры

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Монтажёр

Операторы

Гордон Поллок

Гордон Поллок

Gordon Pollock
Оператор
Роланд Тотеро

Роланд Тотеро

Roland Totheroh
Оператор

Композиторы

Чарльз Чаплин

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Композитор