Инспектор Гаврилов. Фильм о фильме
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Инспектор Гаврилов. Фильм о фильме
9.32025, Инспектор Гаврилов. Фильм о фильме
Комедии20 мин16+
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Инспектор Гаврилов. Фильм о фильме (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Продолжение сериала «Инспектор Гаврилов» (2 сезон) рассказывает историю бывшего преступника Саши Медного, который, выдав себя за майора полиции в городе Усть-Шахтинск, вжился в роль и даже завел семью и обрел уважение окружающих. Однако его спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда приходит известие о гибели настоящего Гаврилова.

На место происшествия прибывает следователь из Москвы и незамедлительно начинает расследование. Саша понимает, что его прошлое может всплыть, и пытается направить следствие по ложному пути. Он балансирует между желанием сохранить свою новую жизнь и страхом разоблачения. Саша Медный вынужден использовать свои старые навыки, чтобы остаться на свободе.

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Инспектор Гаврилов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

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