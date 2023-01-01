Земмельвейс (фильм, 2023) смотреть онлайн

Вена, 1847 год. Врач Игнац Земмельвейс сталкивается сзагадочной эпидемией детородной лихорадки, уносящей жизни многих пациентов вбольнице. Ежедневно проводя роды ивыполняя вскрытия, оннастойчиво ищет причину этого смертельного недуга. Ноего попытки разобраться втайне сталкиваются ссопротивлением состороны консервативной медицинской общественности, ион вынужден бороться нетолько сболезнью, нои ссистемой, которая препятствует егоусилиям спасти жизни своих пациентов.



