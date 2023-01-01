Земмельвейс (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Вена, 1847 год. Врач Игнац Земмельвейс сталкивается сзагадочной эпидемией детородной лихорадки, уносящей жизни многих пациентов вбольнице. Ежедневно проводя роды ивыполняя вскрытия, оннастойчиво ищет причину этого смертельного недуга. Ноего попытки разобраться втайне сталкиваются ссопротивлением состороны консервативной медицинской общественности, ион вынужден бороться нетолько сболезнью, нои ссистемой, которая препятствует егоусилиям спасти жизни своих пациентов.
Земмельвейс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080
- ЛКРежиссёр
Лайош
Кольтаи
- ЛГАктёр
Ласло
Гальффи
- ТКАктёр
Тамаш
Ковач
- БМАктриса
Бланка
Месарош
- ЛКАктриса
Лилла
Кизлингер
- ФЭАктёр
Ференц
Элек
- ТААктёр
Тулиан
Ацель
- КХАктёр
Карой
Хайдук
- КШАктёр
Корнель
Шимон
- АЛАктёр
Адам
Лабоди
- ЛКАктёр
Лайош
Ковач
- АДАктриса
Анна
Дьёрдьи
- ФЛАктёр
Ференц
Лендьель
- НСАктриса
Нелли
Сюч
- ККАктёр
Кристиан
Коловратник
- МПАктёр
Мартон
Паткош
- БМСценарист
Балаж
Маруски
- ПСХудожник
Патер
Спэрроу
- АПКомпозитор
Аттила
Паксэй