Земмельвейс
Актёры и съёмочная группа фильма «Земмельвейс»

Режиссёры

Лайош Кольтаи

Lajos Koltai
Режиссёр

Актёры

Ласло Гальффи

László Gálffi
АктёрKlein
Тамаш Ковач

Kovács Tamás
АктёрFerdinand Kollár (в титрах: Tamás K. Kovács)
Бланка Месарош

Blanka Mészáros
АктрисаJúlia
Лилла Кизлингер

Lilla Kizlinger
АктрисаSabina Hoffmann (Emma Hoffmann's sister)
Ференц Элек

Ferenc Elek
АктёрJakob Kolletschka
Тулиан Ацель

Tulián Aczél
АктёрSzabadi
Карой Хайдук

Károly Hajduk
АктёрBlahó
Корнель Шимон

Kornél Simon
АктёрAlbert Fuchs
Адам Лабоди

Ádám Lábodi
АктёрKrombach
Лайош Ковач

Lajos Kovács
АктёрFranz Meyer
Анна Дьёрдьи

Anna Györgyi
АктрисаGertrúd
Ференц Лендьель

Ferenc Lengyel
АктёрBaumgartner
Нелли Сюч

Nelli Szücs
АктрисаFrau Baumgartner
Кристиан Коловратник

Krisztián Kolovratnik
АктёрBerger
Мартон Паткош

Márton Patkós
АктёрMedikus

Сценаристы

Балаж Маруски

Balázs Maruszki
Сценарист

Художники

Патер Спэрроу

Pater Sparrow
Художник

Композиторы

Аттила Паксэй

Atti Pacsay
Композитор