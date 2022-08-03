Эта прекрасная жизнь (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После череды неудач и провалов, Джордж, всю жизнь помогавший людям, готов наложить на себя руки. Но посланный с небес ангел показывает, каким невыносимым стал бы мир, исчезни из него Джордж. Фильм «Эта прекрасная жизнь» — вдохновляющая драма Фрэнка Капры, ставшая рождественской классикой.
Джордж, с детства был готов прийти на помощь окружающим. Он спас тонущего в холодном пруду брата, пожертвовал своими планами ради семьи и даже взял на себя нелюбимую работу в кредитной фирме. Жители маленького городка Бедфорд Фоллз знают, что на Джорджа всегда можно положиться и приходят к нему со своими проблемами. Однако в канун этого Рождества Джорджу кажется, что все пропало: его компании грозит закрытие, в семье большая ссора, машина разбита. Джордж жалеет о тех жертвах, на которые он шел ради других, и собирается свести счеты с жизнью. Но в это роковое мгновение рядом появляется ангел с особой миссией — показать, как бы выглядела жизнь без Джорджа.
Добрая и поучительная притча ждет вас в фильме «Эта прекрасная жизнь» (1946), смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Фрэнк
Капра
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- ДРАктриса
Донна
Рид
- ЛБАктёр
Лайонел
Бэрримор
- ТМАктёр
Томас
Митчелл
- ГТАктёр
Генри
Треверс
- ББАктриса
Бьюла
Бонди
- ФФАктёр
Фрэнк
Фейлен
- УБАктёр
Уорд
Бонд
- ГГАктриса
Глория
Грэм
- ХУАктёр
Х.Б.
Уорнер
- ФГСценарист
Фрэнсис
Гудрич
- АХСценарист
Альберт
Хэкетт
- ФКСценарист
Фрэнк
Капра
- ДССценарист
Джо
Сверлинг
- ФКПродюсер
Фрэнк
Капра
- УКХудожник
Уильям
Кэмерон Мензиес
- ЭСХудожник
Эдвард
Стивенсон
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- УХМонтажёр
Уильям
Хорнбек
- ДФОператор
Джозеф
Ф. Бирок
- ДУОператор
Джозеф
Уолкер
- ВМОператор
Виктор
Милнер
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Тёмкин