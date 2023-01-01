Wink Все подборки Мелодрамы США

Мелодрамы США

Американские мелодрамы щедры на эмоции, поэтому помогают зрителям легче справляться с собственным стрессом. В нашей подборке вы найдете вдохновляющие и интригующие истории о любви, дружбе и личных кризисах. Если вы ищете американские мелодрамы про любовь, обратите внимание на «Мое прекрасное несчастье», «После навсегда», «Спеши любить», «Лучшее во мне» и «Музыка из другой комнаты» с юным Джудом Лоу. Тем, кто переживает личный или творческий кризис, рекомендуем фильмы «Иди ко мне, детка», «Ла-Ла Ленд», «Серена» с Брэдли Купером и «Ларри Краун» с Томом Хэнксом. Хотите посмеяться? Тогда выбирайте «Мою пиратскую свадьбу» с Дженнифер Лопес, «Больше чем друг» с Дженнифер Энистон или культовую комедию с Мэлом Гибсоном «Чего хотят женщины». Тем, кто устал от тривиальных слезливых мелодрам, рекомендуем злободневный фильм «Она» с Хоакином Фениксом об отношениях с искусственным интеллектом, фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера или вольную адаптацию «Американской трагедии» Вуди Алленом — «Матч поинт» со Скарлетт Йоханссон. Не терпится дать волю своим чувствам? Выбирайте любой фильм из нашей коллекции — смотреть мелодрамы США онлайн и в хорошем качестве удобно на видеосервисе Wink!