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Мелодрамы США

Мелодрамы США

Американские мелодрамы щедры на эмоции, поэтому помогают зрителям легче справляться с собственным стрессом. В нашей подборке вы найдете вдохновляющие и интригующие истории о любви, дружбе и личных кризисах. Если вы ищете американские мелодрамы про любовь, обратите внимание на «Мое прекрасное несчастье», «После навсегда», «Спеши любить», «Лучшее во мне» и «Музыка из другой комнаты» с юным Джудом Лоу. Тем, кто переживает личный или творческий кризис, рекомендуем фильмы «Иди ко мне, детка», «Ла-Ла Ленд», «Серена» с Брэдли Купером и «Ларри Краун» с Томом Хэнксом. Хотите посмеяться? Тогда выбирайте «Мою пиратскую свадьбу» с Дженнифер Лопес, «Больше чем друг» с Дженнифер Энистон или культовую комедию с Мэлом Гибсоном «Чего хотят женщины». Тем, кто устал от тривиальных слезливых мелодрам, рекомендуем злободневный фильм «Она» с Хоакином Фениксом об отношениях с искусственным интеллектом, фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера или вольную адаптацию «Американской трагедии» Вуди Алленом — «Матч поинт» со Скарлетт Йоханссон. Не терпится дать волю своим чувствам? Выбирайте любой фильм из нашей коллекции — смотреть мелодрамы США онлайн и в хорошем качестве удобно на видеосервисе Wink!

ФильмыДля детей
Постер к фильму Парни с тату. Прямо в сердце 2025
8.5

Парни с тату. Прямо в сердце

2025, 89 мин
Постер к фильму Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки 2025
8.5

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки

2025, 123 мин
Постер к фильму P.S. Верю в любовь 2023
8.0

P.S. Верю в любовь

2023, 98 мин
Постер к фильму Мой сосед — монстр 2024
7.2

Мой сосед — монстр

2024, 99 мин
Постер к фильму Роскошные проблемы 2022
6.6

Роскошные проблемы

2022, 94 мин
Постер к фильму Месть 2023
7.4

Месть

2023, 103 мин
Постер к фильму Анора 2024
6.5

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Рождественский переполох 2024
7.2

Рождественский переполох

2024, 100 мин
Постер к фильму Рождественский дом 2024
7.9

Рождественский дом

2024, 75 мин
Постер к фильму Бакстер 2005
8.7

Бакстер

2005, 86 мин
Постер к фильму Снять проклятие 2023
8.1

Снять проклятие

2023, 103 мин
Постер к фильму Роман с кукушкой 2021
8.1

Роман с кукушкой

2021, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последний стрим 2020
8.5

Последний стрим

2020, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Апачи-Джанкшен 2021
7.9

Апачи-Джанкшен

2021, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мертвые не причиняют боли 2023
8.0

Мертвые не причиняют боли

2023, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь, любовь, любовь 2020
7.7

Любовь, любовь, любовь

2020, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Грани будущего 2023
6.0

Грани будущего

2023, 93 мин
Постер к фильму Повесть о любви и тьме 2015
8.0

Повесть о любви и тьме

2015, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фримонт. Американская мечта 2023
6.3

Фримонт. Американская мечта

2023, 88 мин
Постер к фильму Хороший парень Джонни 2010
7.9

Хороший парень Джонни

2010, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Йогнутая семейка 2024
7.0

Йогнутая семейка

2024, 87 мин
Постер к фильму Моя соседка — призрак 2024
8.7

Моя соседка — призрак

2024, 96 мин
Постер к фильму Песня о несчастной любви 2020
7.4

Песня о несчастной любви

2020, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мечтая об Аргентине 2003
8.2

Мечтая об Аргентине

2003, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь и прочие обстоятельства 2009
8.4

Любовь и прочие обстоятельства

2009, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцы во время Луназы 1998
7.5

Танцы во время Луназы

1998, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму На вилле 2000
8.1

На вилле

2000, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальный муж 1999
8.7

Идеальный муж

1999, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джим с Пиккадили 2004
8.1

Джим с Пиккадили

2004, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Двойной агент 2004
7.5

Двойной агент

2004, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лживая луна 1981
7.8

Лживая луна

1981, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как Джек встретил Джилл 2008
8.1

Как Джек встретил Джилл

2008, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Весь огромный мир 1996
8.2

Весь огромный мир

1996, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Это развод! 2008
8.0

Это развод!

2008, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сделка 2007
7.9

Сделка

2007, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ты просто космос 2023
6.5

Ты просто космос

2023, 87 мин
Постер к фильму Ворон 2024
7.9

Ворон

2024, 106 мин
Постер к фильму Сладкая жизнь 2016
7.5

Сладкая жизнь

2016, 85 мин
Постер к фильму Девушка с жемчужной сережкой 2003
8.6

Девушка с жемчужной сережкой

2003, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Другая реальность 2023
7.6

Другая реальность

2023, 108 мин
Постер к фильму Два билета на Марс 2022
6.8

Два билета на Марс

2022, 90 мин
Постер к фильму Игра ва-банк 2022
8.4

Игра ва-банк

2022, 118 мин
Постер к фильму Мое прекрасное несчастье 2 2024
7.7

Мое прекрасное несчастье 2

2024, 87 мин
Постер к фильму Моя девушка — зомби 2014
7.4

Моя девушка — зомби

2014, 84 мин
Постер к фильму 9 1/2 недель 1985
9.0

9 1/2 недель

1985, 112 мин
Постер к фильму Пять фунтов искупления 2024
7.8

Пять фунтов искупления

2024, 102 мин
Постер к фильму Идеальная зависимость 2023
8.8

Идеальная зависимость

2023, 91 мин
Постер к фильму Шофер мисс Дэйзи 1989
8.8

Шофер мисс Дэйзи

1989, 95 мин
Бесплатно