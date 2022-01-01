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Рождественское меню (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Праздничная мелодрама о владелице кейтеринговой компании, которая берет на себя работу на самом большом празднике Нью-Гэмпшира. Молли с самого детства мечтала открыть собственную банкетную компанию, и вот, наконец, у нее это получилось — «Волшебное меню Молли» готово к первым клиентам. Но начало пути всегда полно сложностей. К счастью, ей повезло: Молли привлекла внимание Карсона, успешного фотографа, который убедил свою тетю Джин нанять ее в качестве главной специалистки по кейтерингу в своем городе. И это несмотря на неопытность Молли. К чему приведет такое решение и справится ли главная героиня, расскажет фильм 2022 года «Рождественское меню», который на Wink можно смотреть онлайн.
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Рейтинг
- ТПРежиссёр
Т.У.
Пикок
- МПАктриса
Мерритт
Паттерсон
- ДЛАктёр
Дэниел
Лиссинг
- МХАктёр
Майкл
Ханрахан
- РДАктриса
Розмари
Дансмор
- МЛАктриса
Мелани
Лишман
- ЛГАктриса
Лили
Гао
- МКАктёр
Майкл
Коупмен
- КХАктёр
Кристофер
Хэйес
- ГРАктёр
Гэйри
Ричардсон
- НРАктриса
Надин
Роден
- ДДПродюсер
Дэвид
Джозеф Ансельмо
- СКПродюсер
Сьюзи
Кревой
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ОААктриса дубляжа
Оксана
Андрейчук
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко