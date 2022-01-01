Рождественское меню
Wink
Фильмы
Рождественское меню
7.72022, Catering Christmas
Мелодрамы81 мин12+

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Рождественское меню (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Праздничная мелодрама о владелице кейтеринговой компании, которая берет на себя работу на самом большом празднике Нью-Гэмпшира. Молли с самого детства мечтала открыть собственную банкетную компанию, и вот, наконец, у нее это получилось — «Волшебное меню Молли» готово к первым клиентам. Но начало пути всегда полно сложностей. К счастью, ей повезло: Молли привлекла внимание Карсона, успешного фотографа, который убедил свою тетю Джин нанять ее в качестве главной специалистки по кейтерингу в своем городе. И это несмотря на неопытность Молли. К чему приведет такое решение и справится ли главная героиня, расскажет фильм 2022 года «Рождественское меню», который на Wink можно смотреть онлайн.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественское меню»

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