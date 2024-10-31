Мой сосед — монстр (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Актриса, переживающая сразу несколько личных трагедий, встречается с чудовищем, которого представляла с самого детства. Ромком «Мой сосед — монстр» — фильм с Мелиссой Баррерой, тепло принятый на кинофестивале «Сандэнс».



Лора — актриса и певица из Нью-Йорка. Она встречается с молодым театральным режиссером Джейкобом, который готовится к своей первой крупной постановке. Этот мюзикл они придумывали вместе, и Лора должна сыграть в нем главную роль. Однако у девушки диагностируют тяжелую форму рака, и Джейкоб бросает ее прямо во время лечения. Лора выходит в ремиссию, приезжает в дом, где провела детство, и пытается взять себя в руки, чтобы двигаться дальше. Но однажды вечером в ее чулане появляется монстр — тот самый, которого она еще девочкой видела под кроватью.



К чему приведет эта необычная встреча, расскажет ромком с элементами хоррора «Мой сосед — монстр» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

