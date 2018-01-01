Wink
Фильмы
Мой сосед — монстр
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сосед — монстр»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сосед — монстр»

Режиссёры

Кэролайн Линди

Кэролайн Линди

Caroline Lindy
Режиссёр

Актёры

Мелисса Баррера

Мелисса Баррера

Melissa Barrera
АктрисаLaura Franco
Скотт Майкл Фостер

Скотт Майкл Фостер

Scott Michael Foster
Актёр
Кимико Гленн

Кимико Гленн

Kimiko Glenn
Актриса
Томми Дьюи

Томми Дьюи

Tommy Dewey
АктёрMonster
Эдмунд Донован

Эдмунд Донован

Edmund Donovan
АктёрJacob Sullivan
Мэган Фэйхи

Мэган Фэйхи

Meghann Fahy
АктрисаJackie Dennon
Кайла Фостер

Кайла Фостер

Kayla Foster
АктрисаMazie Silverberg
Меган Хейли

Меган Хейли

Megan Haley
АктрисаTaylor
Брэндон Виктор Диксон

Брэндон Виктор Диксон

Brandon Victor Dixon
АктёрWill
Тэйлор Тренш

Тэйлор Тренш

Taylor Trensch
АктёрScotty
Кэти Гринфел

Кэти Гринфел

Katy Grenfell
АктрисаNurse Benny

Сценаристы

Кэролайн Линди

Кэролайн Линди

Caroline Lindy
Сценарист

Продюсеры

Кира Карстенсен

Кира Карстенсен

Kira Carstensen
Продюсер
Кайла Фостер

Кайла Фостер

Kayla Foster
Продюсер
Рич Косталес

Рич Косталес

Rich Costales
Продюсер

Монтажёры

Джон Хиггинс

Джон Хиггинс

Jon Higgins
Монтажёр