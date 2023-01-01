Большие карие глаза
Wink
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Большие карие глаза
1936, Big Brown Eyes
Мелодрама, Комедия76 мин12+

Большие карие глаза (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Детектив Дэн Баррэл расследует дело о похищении бриллиантов у богатой дамы. Он знает, кто к этому причастен, но никак не может арестовать их: система правосудия насквозь прогнила. Неожиданно в дело вмешивается его очаровательная подружка, маникюрша из парикмахерской «Космополитен». Своими нестандартными уловками она помогает распутать дело и вернуть репутацию возлюбленного.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама, Детектив
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Большие карие глаза»