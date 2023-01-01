Большие карие глаза (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Детектив Дэн Баррэл расследует дело о похищении бриллиантов у богатой дамы. Он знает, кто к этому причастен, но никак не может арестовать их: система правосудия насквозь прогнила. Неожиданно в дело вмешивается его очаровательная подружка, маникюрша из парикмахерской «Космополитен». Своими нестандартными уловками она помогает распутать дело и вернуть репутацию возлюбленного.
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Рейтинг
- РУРежиссёр
Рауль
Уолш
- КГАктёр
Кэри
Грант
- ДБАктриса
Джоан
Беннетт
- УПАктёр
Уолтер
Пиджон
- ЛНАктёр
Ллойд
Нолан
- АБАктёр
Алан
Бакстер
- МГАктриса
Мерджори
Гатесон
- ИДАктриса
Изабель
Джуэлл
- ДФАктёр
Дуглас
Фоули
- ГБАктёр
Генри
Брэндон
- ДСАктёр
Джо
Сойер
- ДКАктриса
Долорес
Кэйси
- ДКАктриса
Дорис
Кэнвилд
- ЭМАктёр
Эдвин
Максвелл
- ФААктёр
Фред
Андерсон
- УААктёр
Уильям
Арнольд
- РУСценарист
Рауль
Уолш
- БХСценарист
Берт
Хэнлон
- УУПродюсер
Уолтер
Уэнджер
- АТХудожник
Александр
Толубофф
- ХБХудожник
Ховард
Бристоль
- РЛМонтажёр
Роберт
Л. Симпсон
- ГККомпозитор
Герард
Карбонара