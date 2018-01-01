Wink
Дорис Кэнвилд
Дорис Кэнвилд

Дорис Кэнвилд

Doris Canfield

Карьера
Актриса
Дата рождения
14 сентября 1901 г. (76 лет)
Дата смерти
1 января 1978 г.

Фильмография

Актриса