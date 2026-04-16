Родившаяся 14 февраля девушка всеми правдами и неправдами пытается остановить своего парня, который собирается сделать ей предложение. Романтическая комедия «День всех невлюбленных» — фильм о том, как справиться с внутренним цинизмом и понять, что такое настоящие чувства.



Джина ненавидит День святого Валентина, не в последнюю очередь потому, что он совпадает с днем ее рождения. Любимое развлечение для нее — разводить на деньги влюбленные парочки на деньги и всячески избегать любой романтики. Приближается очередное 14 февраля, и Джина узнает, что ее парень Эндрю собирается делать ей предложение на шикарном курорте в Греции. От одной мысли об этом ей становится плохо, и теперь она готова на самые изощренные хитрости, чтобы избежать такой участи. Правда, в ее игру оказывается втянут знакомый владелец пиццерии, случайно оказавшийся на отдыхе в том же отеле.



Удастся ли Джине не стать невестой, вы узнаете из фильма «День всех невлюбленных» (2026), найти который можно на Wink.

