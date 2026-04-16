День всех невлюбленных
Wink
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День всех невлюбленных
8.32026, F Valentines Day
Драма, Мелодрама91 мин18+

День всех невлюбленных (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Родившаяся 14 февраля девушка всеми правдами и неправдами пытается остановить своего парня, который собирается сделать ей предложение. Романтическая комедия «День всех невлюбленных» — фильм о том, как справиться с внутренним цинизмом и понять, что такое настоящие чувства.

Джина ненавидит День святого Валентина, не в последнюю очередь потому, что он совпадает с днем ее рождения. Любимое развлечение для нее — разводить на деньги влюбленные парочки на деньги и всячески избегать любой романтики. Приближается очередное 14 февраля, и Джина узнает, что ее парень Эндрю собирается делать ей предложение на шикарном курорте в Греции. От одной мысли об этом ей становится плохо, и теперь она готова на самые изощренные хитрости, чтобы избежать такой участи. Правда, в ее игру оказывается втянут знакомый владелец пиццерии, случайно оказавшийся на отдыхе в том же отеле.

Удастся ли Джине не стать невестой, вы узнаете из фильма «День всех невлюбленных» (2026), найти который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День всех невлюбленных»