День всех невлюбленных (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Родившаяся 14 февраля девушка всеми правдами и неправдами пытается остановить своего парня, который собирается сделать ей предложение. Романтическая комедия «День всех невлюбленных» — фильм о том, как справиться с внутренним цинизмом и понять, что такое настоящие чувства.
Джина ненавидит День святого Валентина, не в последнюю очередь потому, что он совпадает с днем ее рождения. Любимое развлечение для нее — разводить на деньги влюбленные парочки на деньги и всячески избегать любой романтики. Приближается очередное 14 февраля, и Джина узнает, что ее парень Эндрю собирается делать ей предложение на шикарном курорте в Греции. От одной мысли об этом ей становится плохо, и теперь она готова на самые изощренные хитрости, чтобы избежать такой участи. Правда, в ее игру оказывается втянут знакомый владелец пиццерии, случайно оказавшийся на отдыхе в том же отеле.
Удастся ли Джине не стать невестой, вы узнаете из фильма «День всех невлюбленных» (2026), найти который можно на Wink.
Рейтинг
- МГРежиссёр
Марк
Гантт
- Актриса
Вирджиния
Гарднер
- Актриса
Мариса
Томей
- СБАктриса
Сабрина
Бартлетт
- СЭАктёр
Скайлар
Эстин
- Актёр
Джейк
Каннавале
- НЛАктриса
Наташа
Леджеро
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- МСАктриса
Марисья
С. Перес
- МГАктёр
Мэтт
Галлини
- МПАктёр
Майк
Пэриш
- ГЗАктёр
Генри
Заммит Кордина
- ЛБАктриса
Ларисса
Бонаки
- МУАктёр
Майк
Уэст
- СБСценарист
Стив
Бенчич
- ДИПродюсер
Джон
Иерарди
- НЛПродюсер
Нэнси
Леопарди
- БЯПродюсер
Бритни
Янблад
- ЭРОператор
Эндрю
Руссо