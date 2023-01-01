Другая реальность (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Мужчина перемещается между реальностями, чтобы вновь встретить любимую женщину. «Другая реальность» — фильм в жанре фантастического боевика с головоломным сюжетом в духе «Особого мнения».



Кевин знакомится в баре с Молли и очень быстро понимает, что встретил любовь всей своей жизни. Их отношения складываются легко, но семейное счастье рушит несчастный случай — автокатастрофа. Очнувшись, Кевин пытается разобраться, что произошло. Перед ним вырастает человек, называющий себя Благодетелем, и говорит, что Кевин находится в параллельной реальности, где никакой аварии не было. Во вселенной существует бесконечное множество миров, образующих управляемый хаос, которым заведует как раз он, Благодетель. Возвращать Кевина обратно к жене и ребенку незнакомец не спешит, преследуя свою цель, но Кевин отчаянно пытается преодолеть границы миров в поисках родных.



Какие версии реальности и себя самого встретит герой на пути домой и что требует от него таинственный хозяин мироздания? Об этом поведает фильм с Нилом Макдоной из сериала «Братья по оружию» — смотреть «Другая реальность» (2023) можно на видеосервисе Wink.



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