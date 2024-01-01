Плохой парень и я
Wink
Фильмы
Плохой парень и я
8.92024, Sidelined: The QB and Me
Мелодрама97 мин18+
Фильм в подписке «Wink»

Плохой парень и я (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Школьный роман между амбициозной танцовщицей и упрямым спортсменом меняет жизни обоих. Молодежная мелодрама «Плохой парень и я» — фильм о притяжении двух противоположностей.

Чирлидерша Даллас недавно сменила школу и все свободное время посвящает подготовке к поступлению в престижный Калифорнийский институт искусств. Дрейтон — красавчик-спортсмен, на плечах которого лежат высокие ожидания отца. Тот уверен, что сын должен пойти по его стопам и получить стипендию как выдающийся футболист. Когда Даллас впервые появляется в классе, она тут же привлекает внимание Дрейтона, но пресекает все попытки ухаживаний. Кажется, что они слишком разные, чтобы быть вместе. Однако постепенно лед между ними тает, и молодые люди понимают, что могут многому научиться друг у друга.

Наблюдать за их романом можно, если смотреть фильм «Плохой парень и я» 2024 года онлайн на Wink.

Плохой парень и я смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb