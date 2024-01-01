Плохой парень и я (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Школьный роман между амбициозной танцовщицей и упрямым спортсменом меняет жизни обоих. Молодежная мелодрама «Плохой парень и я» — фильм о притяжении двух противоположностей.
Чирлидерша Даллас недавно сменила школу и все свободное время посвящает подготовке к поступлению в престижный Калифорнийский институт искусств. Дрейтон — красавчик-спортсмен, на плечах которого лежат высокие ожидания отца. Тот уверен, что сын должен пойти по его стопам и получить стипендию как выдающийся футболист. Когда Даллас впервые появляется в классе, она тут же привлекает внимание Дрейтона, но пресекает все попытки ухаживаний. Кажется, что они слишком разные, чтобы быть вместе. Однако постепенно лед между ними тает, и молодые люди понимают, что могут многому научиться друг у друга.
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Рейтинг
- ДВРежиссёр
Джастин
Ву
- СААктриса
Сиена
Агудонг
- НБАктёр
Ной
Бек
- ДРАктёр
Дрю
Рэй Тэннер
- ДВАктёр
Джеймс
Ван Дер Бик
- Актриса
Дебора
Кокс
- ДФАктёр
Джейк
Фой
- ККАктриса
Кендалл
Кросс
- ДФАктёр
Джейсон
Фернандес
- ДЗАктёр
Джош
Захария
- МШАктриса
Миа
Шэнкс
- КВАктёр
Крис
Вуд
- ПКАктёр
Питер
Келамис
- ЛААктриса
Лиэнн
Аллен
- АУПродюсер
Адам
Уэскотт
- САПродюсер
Сиена
Агудонг
- НБПродюсер
Ной
Бек