Плохой парень и я (фильм, 2024) смотреть онлайн

Школьный роман между амбициозной танцовщицей и упрямым спортсменом меняет жизни обоих. Молодежная мелодрама «Плохой парень и я» — фильм о притяжении двух противоположностей.



Чирлидерша Даллас недавно сменила школу и все свободное время посвящает подготовке к поступлению в престижный Калифорнийский институт искусств. Дрейтон — красавчик-спортсмен, на плечах которого лежат высокие ожидания отца. Тот уверен, что сын должен пойти по его стопам и получить стипендию как выдающийся футболист. Когда Даллас впервые появляется в классе, она тут же привлекает внимание Дрейтона, но пресекает все попытки ухаживаний. Кажется, что они слишком разные, чтобы быть вместе. Однако постепенно лед между ними тает, и молодые люди понимают, что могут многому научиться друг у друга.



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