Биография

Дебора Кокс — певица, композитор и актриса. Родилась в Торонто 13 июля 1974 года. Дебора занималась вокалом с ранних лет и уже в юности начала подрабатывать певицей в клубах Торонто. Вскоре после окончания школы искусств она под руководством продюсера Клайва Дэйвиса записала демо-версию первого сингла, а затем переехала в Лос-Анджелес, где подписала контракт с лейблом Arista Records. Дебютный трек Деборы вышел в 1995 году и сразу попал в чарты США. Всего певица выпустила пять альбомов. Творческая биография Деборы Кокс насчитывает около 17 картин. Первым проектом артистки стал сериал «Детектив Нэш Бриджес» 1996 года, затем последовала роль в полнометражной ленте «Крах любви». Еще одной заметной работой Деборы стала комедия «Клуб первых жен», а в 2021 году она сыграла Венди в фантастическом триллере «Станция одиннадцать».