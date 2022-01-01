6.82022, The Last Manhunt
Приключения99 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Последняя охота (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Снятый в ретроформате 3:4 неовестерн по сценарию Джейсона Момоа, который также сыграл одну из главных ролей. Реальная история последней охоты на человека на Диком Западе в 1909 году. Молодой индеец Вилли Бой влюблен в дочь вождя племени Карлотту. Девушка отвечает парню взаимностью, но вот ее отец против их союза. Во время жаркого спора Вилли случайно убивает вождя, а затем пускается в бега вместе с Карлоттой. Беглецов преследуют головорезы, желающие получить куш за голову Вилли, и местный шериф.
Последняя охота смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Камарго
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- МСАктёр
Мартин
Сенсмейер
- МКАктриса
Маинеи
Киминака
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- ЛГАктриса
Лили
Гладстоун
- РМАктёр
Рауль
Макс Трухильо
- БОАктёр
Брэндон
Оакес
- Актёр
Кристиан
Камарго
- УУАктёр
Уэйд
Уильямс
- ДСАктёр
Джейми
Сивес
- ДМСценарист
Джейсон
Момоа
- ЭЛПродюсер
Эрик
Ласисте
- ДБПродюсер
Джини
Бусс
- ДАОператор
Дж.П.
Альварез
- ОБКомпозитор
Охад
Беншетри