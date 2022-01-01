Последняя охота (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Снятый в ретроформате 3:4 неовестерн по сценарию Джейсона Момоа, который также сыграл одну из главных ролей. Реальная история последней охоты на человека на Диком Западе в 1909 году. Молодой индеец Вилли Бой влюблен в дочь вождя племени Карлотту. Девушка отвечает парню взаимностью, но вот ее отец против их союза. Во время жаркого спора Вилли случайно убивает вождя, а затем пускается в бега вместе с Карлоттой. Беглецов преследуют головорезы, желающие получить куш за голову Вилли, и местный шериф.



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