Биография

Уэйд Уильямс — американский киноартист, актер дубляжа, номинант на BTVA Special за озвучку персонажа мультфильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 1». Родился в Талсе, Оклахома, 24 декабря 1961 года. Интерес к искусству и, в частности, кинематографу, у будущего артиста возник еще в детстве. Однако становиться актером не входило в его жизненные планы — он собирался работать медиком. Неизвестно, что заставило его сменить приоритеты, но в итоге Уэйд получил степень бакалавра театрального искусства в университете родного города, а затем магистерскую актерскую степень в крупнейшем университете Нью-Джерси — Ратгерском. Затем артист играл в нью-йоркском театре «Делакорт». На экране впервые появился в конце 1990-х — сыграл в нескольких телесериалах, включая «К-911». Уэйд Уильямс — исполнитель более чем сотни ролей в фильмах и телесериалах. Благодаря его харизме, искусству перевоплощения и запоминающейся внешности актера с удовольствием приглашают в рейтинговые проекты. Его талантливая игра стала одним из слагаемых успеха таких проектов, как «Мир Дикого Запада», «Лена и львенок», «Веном», «Менталист», «Кости» и «Мыслить как преступник».