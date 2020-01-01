Лена и львенок (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Лена только что переехала в новый город со своим отцом, который почти всегда пропадает на работе. Друзей ей найти сложно — помимо статуса новенькой ей мешает заикание. Свободное время она проводит за творчеством и гуляя по лесу, где однажды находит белого львенка. Малыша также ищет парочка браконьеров, которые должны доставить его мистеру Перси, охотнику за дикими животными. Злодеи узнают, где находится львенок, но Лена намерена его спасти.



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