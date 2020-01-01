9.22020, Lena and Snowball
Комедии, Семейные86 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Лена и львенок (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Лена только что переехала в новый город со своим отцом, который почти всегда пропадает на работе. Друзей ей найти сложно — помимо статуса новенькой ей мешает заикание. Свободное время она проводит за творчеством и гуляя по лесу, где однажды находит белого львенка. Малыша также ищет парочка браконьеров, которые должны доставить его мистеру Перси, охотнику за дикими животными. Злодеи узнают, где находится львенок, но Лена намерена его спасти.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Приключения
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Херцлингер
- МКАктриса
Мелисса
Коллазо
- МПАктёр
Майкл
Перл
- ЭСАктёр
Эллиотт
Санкрант
- УУАктёр
Уэйд
Уильямс
- ДГАктёр
Дж.
Гэйвен Уайлд
- ДСАктёр
Джейсон
Скин
- БРАктёр
Брэнскомб
Ричмонд
- ФПАктёр
Филли
Плоуден
- ВПАктриса
Венди
Прескотт Люк
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- БДСценарист
Б.
Дэйв Уолтерс
- ДРПродюсер
Дэнни
Рот
- ДРПродюсер
Джэми
Р. Томпсон
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ДМХудожница
Джена
Муди
- ПРХудожница
Пери
Ричардс
- ДДМонтажёр
Дэн
Дункан
- ДМОператор
Джош
Маас