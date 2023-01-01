Багдадский вор (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вор влюбляется в дочь Халифа. Халиф соглашается отдать за него свою дочь при условии, что вор принесёт ему величайшее сокровище не позже, чем через семь месяцев. Вор отправляется в путешествие, в котором сталкивается со сказочными существами и магией.
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СтранаСША
ЖанрПриключения, Мелодрама, Фэнтези
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- РУРежиссёр
Рауль
Уолш
- ДФАктёр
Дуглас
Фэрбенкс
- ШЭАктёр
Шнитц
Эдвардс
- ЧБАктёр
Чарльз
Белчер
- ДДАктриса
Джуланн
Джонстон
- СКАктёр
Сёдзин
Камияма
- АМАктриса
Анна
Мэй Вонг
- БХАктёр
Брэндон
Херст
- ТДАктёр
Тоте
Ду Кроу
- НДАктёр
Ноубл
Джонсон
- СБАктёр
Сэм
Бэйкер
- ДБАктёр
Джордж
Букаста
- МКАктриса
Матильда
Комон
- ЮМАктёр
Юджин
М. Джексон
- ДЛАктёр
Джесси
Ласки мл.
- ЭЛАктриса
Этта
Ли
- ДФСценарист
Дуглас
Фэрбенкс
- ДФПродюсер
Дуглас
Фэрбенкс
- УКХудожник
Уильям
Кэмерон Мензиес
- МЛХудожник
Митчелл
Лейзен
- УНМонтажёр
Уильям
Нолан