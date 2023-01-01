Багдадский вор
Wink
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Багдадский вор
1924, The Thief of Bagdad
Фэнтези, Мелодрама101 мин18+

Багдадский вор (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Вор влюбляется в дочь Халифа. Халиф соглашается отдать за него свою дочь при условии, что вор принесёт ему величайшее сокровище не позже, чем через семь месяцев. Вор отправляется в путешествие, в котором сталкивается со сказочными существами и магией.

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Страна
США
Жанр
Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Багдадский вор»