Багдадский вор (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно

Вор влюбляется в дочь Халифа. Халиф соглашается отдать за него свою дочь при условии, что вор принесёт ему величайшее сокровище не позже, чем через семь месяцев. Вор отправляется в путешествие, в котором сталкивается со сказочными существами и магией.



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