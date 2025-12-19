Не тот Санта (фильм, 2024) смотреть онлайн

Не тот Санта
Не тот Санта
2024, Santa's Cousin
Мелодрама95 мин18+
О фильме

Кузен Санта-Клауса отправляется спасать рождественское настроение в маленьком городке и находит там свою любовь. Волшебный ромком «Не тот Санта» — фильм с Эриком Робертсом о том, как важны маленькие чудеса.

Близится Рождество, и Санта-Клаус вовсю готовится к самой важной ночи в году. Тем временем его кузен Колтон ухаживает за оленями и не горит желанием общаться с людьми. Однако у Санты для него есть важное задание — отправиться в маленький городок где-то в Нью-Мексико и спасти местный праздник. Там Колтон знакомится с Натали, упрямой молодой женщиной, готовый пойти на все, чтобы устроить незабываемый день для своего маленького сына Зака. Вместе с Колтоном они решают устроить небольшое чудо, которое объединит всех жителей, а в процессе неожиданно влюбляются.

Суждено ли им быть вместе, вы узнаете, когда будете смотреть «Не тот Санта» (2024) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb