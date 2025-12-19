Не тот Санта (фильм, 2024) смотреть онлайн

Кузен Санта-Клауса отправляется спасать рождественское настроение в маленьком городке и находит там свою любовь. Волшебный ромком «Не тот Санта» — фильм с Эриком Робертсом о том, как важны маленькие чудеса.



Близится Рождество, и Санта-Клаус вовсю готовится к самой важной ночи в году. Тем временем его кузен Колтон ухаживает за оленями и не горит желанием общаться с людьми. Однако у Санты для него есть важное задание — отправиться в маленький городок где-то в Нью-Мексико и спасти местный праздник. Там Колтон знакомится с Натали, упрямой молодой женщиной, готовый пойти на все, чтобы устроить незабываемый день для своего маленького сына Зака. Вместе с Колтоном они решают устроить небольшое чудо, которое объединит всех жителей, а в процессе неожиданно влюбляются.



