Моя любимая жена (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
1940, My Favorite Wife
Мелодрама, Комедия88 мин12+
О фильме
Считавшаяся погибшей при кораблекрушении жена возвращается домой после семилетнего отсутствия в тот самый день, когда она официально объявляется мёртвой и муж, наконец, вступает в новый брак.
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Рейтинг
- ГКРежиссёр
Гарсон
Канин
- ХОАктёр
Хью
О’Коннелл
- ГБАктёр
Гранвилл
Бейтс
- ГПАктриса
Гэйл
Патрик
- МЛАктриса
Мэри
Лу Хэррингтон
- ЭШАктриса
Энн
Шоумэйкер
- РСАктёр
Рэндольф
Скотт
- СБАктёр
Скотти
Бекетт
- КГАктёр
Кэри
Грант
- АДАктриса
Айрин
Данн
- ДМАктёр
Дональд
МакБрайд
- ГКСценарист
Гарсон
Канин
- БССценарист
Белла
Спивак
- ДМСценарист
Джон
МакКлейн
- ЛМПродюсер
Лео
МакКери
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- ХГХудожник
Ховард
Грир
- РУМонтажёр
Роберт
Уайз
- РУКомпозитор
Рой
Уэбб