Ангел (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мария Бэйкер приезжает из Лондона втайне от своего супруга в Париж для встречи со своей давней приятельницей - русской эмигранткой Великой Княгиней Анной Дмитриевной. В доме княгини она случайно знакомится с напористым англичанином Энтони Хэлтон, который с первого взгляда влюбляется в очаровательную незнакомку и назначает ей свидание.
Искра любви пробегает между молодыми людьми. Их отношения становятся все серьёзней, но, тем не менее, Мария спешит к мужу в Лондон. Проходит несколько недель. Старый друг навещает супруга Марии, и кто Вы думаете, им оказался?...
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Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эрнст
Любич
- ЛХАктриса
Лаура
Хоуп Крюс
- ДМАктриса
Дэнни
Мур
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эверетт Хортон
- ИЛАктёр
Иван
Лебедефф
- ГМАктёр
Герберт
Мандин
- ЭКАктёр
Эрнест
Коссарт
- ЛКАктёр
Леонард
Кэри
- МДАктёр
Мелвин
Дуглас
- МДАктриса
Марлен
Дитрих
- ХМАктёр
Херберт
Маршалл
- ГБСценарист
Гай
Болтон
- МЛСценарист
Меньхерт
Лендьель
- СРСценарист
Самсон
Рэфелсон
- ЭЛПродюсер
Эрнст
Любич
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ТБХудожник
Трэвис
Бэнтон
- РАХудожник
Роберт
Ашер
- УШМонтажёр
Уильям
Ши
- ФХКомпозитор
Фредерик
Холландер
- ВРКомпозитор
Вернер
Р. Хейманн