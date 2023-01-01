Ангел
Wink
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Ангел
1937, Angel
Драма, Мелодрама86 мин12+

Ангел (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мария Бэйкер приезжает из Лондона втайне от своего супруга в Париж для встречи со своей давней приятельницей - русской эмигранткой Великой Княгиней Анной Дмитриевной. В доме княгини она случайно знакомится с напористым англичанином Энтони Хэлтон, который с первого взгляда влюбляется в очаровательную незнакомку и назначает ей свидание.

Искра любви пробегает между молодыми людьми. Их отношения становятся все серьёзней, но, тем не менее, Мария спешит к мужу в Лондон. Проходит несколько недель. Старый друг навещает супруга Марии, и кто Вы думаете, им оказался?...

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел»