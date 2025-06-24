Магазинчик за углом (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
8.81940, The Shop Around the Corner
Драма, Мелодрама98 мин12+
О фильме
«Матюшек и Ко.» - магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть сотрудник - Альфред Кралик, симпатичный молодой человек, который влюблен в девушку, которую он никогда не видел, и даже не знает имени (их «роман» завязался через почтовый ящик, по переписке).
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрнст
Любич
- УТАктёр
Уильям
Трэйси
- СХАктриса
Сара
Хейден
- ЭМАктёр
Эдвин
Максвелл
- СЭАктриса
Сара
Эдвардс
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- МСАктриса
Маргарет
Саллаван
- ФБАктёр
Феликс
Брессарт
- ИКАктриса
Инез
Кортни
- ФМАктёр
Фрэнк
Морган
- ДШАктёр
Джозеф
Шилдкраут
- БХСценарист
Бен
Хект
- СРСценарист
Самсон
Рэфелсон
- ЭЛПродюсер
Эрнст
Любич
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ДРМонтажёр
Джин
Руджеро
- ВРКомпозитор
Вернер
Р. Хейманн