Магазинчик за углом (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

8.81940, The Shop Around the Corner
Драма, Мелодрама98 мин12+

О фильме

«Матюшек и Ко.» - магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть сотрудник - Альфред Кралик, симпатичный молодой человек, который влюблен в девушку, которую он никогда не видел, и даже не знает имени (их «роман» завязался через почтовый ящик, по переписке).

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Магазинчик за углом»