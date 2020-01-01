Любовь, любовь, любовь
Wink
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Любовь, любовь, любовь
7.72020, Love Is Love Is Love
Комедии, Мелодрамы84 мин18+

Любовь, любовь, любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Известная своими документальными расследованиями Элинор Коппола размышляет о самом главном чувстве в жизни человека. Рассказ о супружеской паре, которые временно живут далеко друг от друга, заканчивается откровением, что они разделены не только расстоянием. Попытки пожилой пары провести день на яхте, чтобы возродить свою любовь, привели к неожиданной ситуации. А в третьей истории молодая женщина, только что потерявшая мать, приглашает её друзей. Так в их воспоминаниях её мама предстаёт совершенно другим человеком.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

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