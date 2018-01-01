Завороженный (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно

Завороженный
Завороженный
8.61945, Spellbound
Триллер, Мелодрама118 мин12+

О фильме

В институт психиатрии приезжает новый директор, известный ученый Эдвардс. Сотрудница института Констанс Питерсен проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман. Но молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

