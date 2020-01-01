Последний стрим (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Одинокий парень с большим лишним весом, которого в школе все называют просто Баттер, решает покончить с собой весьма необычным способом. Он придумал, как напоследок привлечь к себе внимание, поэтому ан�онсировал, что закормит себя до смерти в прямом эфире. Баттер ожидает насмешек и оскорблений, но его решение приводит к куда более удивительным реакциям со стороны учеников школы. В какой-то момент он уже не уверен, что стоит продолжать начатое, но он боится, что отмена его странного самоубийства может привести к нежелательным последствиям.
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Информация
Рейтинг
5.9 IMDb
- ПАРежиссёр
Пол
А. Кауфман
- АКАктёр
Алекс
Керстинг
- ММАктриса
МакКэйли
Миллер
- Актриса
Мира
Сорвино
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- НВАктриса
Натали
Валерин
- ДГАктёр
Джек
Гриффо
- МГАктёр
Мэттью
Голд
- Актриса
Аннабет
Гиш
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- ММАктёр
Монте
Маркэм
- Актёр
Джон
Кассир
- Актёр
Рави
Пател
- ДОАктёр
Джейк
Остин Уокер
- ЭБАктёр
Эдейн
Брэдли
- ОБАктриса
Оливия
Баптиста
- ПАСценарист
Пол
А. Кауфман
- ДТПродюсер
Дж.
Тодд Харрис
- ПАПродюсер
Пол
А. Кауфман
- КСПродюсер
Кристина
Сибул
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- ДТПродюсер
Дэвид
Тротти
- ЧАХудожник
Чарли
Алтуна
- ГГОператор
Грег
Гардинер