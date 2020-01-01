Последний стрим (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одинокий парень с большим лишним весом, которого в школе все называют просто Баттер, решает покончить с собой весьма необычным способом. Он придумал, как напоследок привлечь к себе внимание, поэтому ан�онсировал, что закормит себя до смерти в прямом эфире. Баттер ожидает насмешек и оскорблений, но его решение приводит к куда более удивительным реакциям со стороны учеников школы. В какой-то момент он уже не уверен, что стоит продолжать начатое, но он боится, что отмена его странного самоубийства может привести к нежелательным последствиям.



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