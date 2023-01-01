Биография

Джон Кассир – актер, известный американский комик. Артист работает на телевидении, занимается озвучиванием, снимается в популярных фильмах и сериалах. Голосом Джона Кассира разговаривают герои многих компьютерных игр. Джон Кассир был рожден в американском городе Балтимор в 1957 году, 24 октября. После школы он поступил в Таусонский университет. Параллельно с учебой, Кассир увлекся искусством и кинематографом. Работу в кино он начал в возрасте 29 лет. Артист женился на популярной американской актрисе Джули Мари Бенц. В браке они состояли 9 лет, затем развелись. Сейчас актер не женат. Карьера в кино началась для Джона Кассира с роли в популярном американском сериале «Детективное агентство «Лунный свет» в 1986 году. Мировую известность артисту принесла работа в проекте «Байки из склепа», где он снимался в роли хранителя. Актер принял участие более чем в 160 художественных и мультипликационных фильмах. Он озвучивал героев таких популярных мультфильмов, как «Покахонтас», «Котопес», «Симпсоны», «Смурфики». В числе работ Джона Кассира фильмы, популярные во всем мире: «Джордж из Джунглей», «Ведьмина гора», «Джек – покоритель великанов». Артист озвучивал персонажей видеоигр «Мадагаскар», «Человек-паук», «Марвел: совершенный альянс».