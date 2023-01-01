Мать-одиночка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
1939, Bachelor Mother
Мелодрама, Комедия81 мин18+
О фильме
В предновогоднюю неделю, продавщица Поли Пэрриш из детского отдела универмага «Мэрлин» получила уведомление об увольнении в связи с закрытием магазина. В расстроенных чувствах девушка идет домой и видит, как какая-то женщина оставляет новорожденного ребенка на крыльце детского дома. Полли пытается ее вразумить, но тщетно, та уходит. Сердобольная блондинка берет ребенка на руки и здесь начинается самое интересное.
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Рейтинг
- ГКРежиссёр
Гарсон
Канин
- ДРАктриса
Джинджер
Роджерс
- ДНАктёр
Дэвид
Нивен
- ЧКАктёр
Чарльз
Коберн
- ФААктёр
Фрэнк
Альбертсон
- ЭКАктёр
Э.Э.
Клайв
- ФБАктриса
Ферике
Борос
- ЭТАктёр
Эрнест
Трукс
- ЭХАктриса
Эдна
Холлэнд
- ДУАктриса
Джун
Уилкинс
- НКСценарист
Норман
Красна
- ФДСценарист
Феликс
Джексон
- БДПродюсер
Бадди
Дж. ДеСильва
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- РУКомпозитор
Рой
Уэбб