Мать-одиночка
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Мать-одиночка

Мать-одиночка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

1939, Bachelor Mother
Мелодрама, Комедия81 мин18+

О фильме

В предновогоднюю неделю, продавщица Поли Пэрриш из детского отдела универмага «Мэрлин» получила уведомление об увольнении в связи с закрытием магазина. В расстроенных чувствах девушка идет домой и видит, как какая-то женщина оставляет новорожденного ребенка на крыльце детского дома. Полли пытается ее вразумить, но тщетно, та уходит. Сердобольная блондинка берет ребенка на руки и здесь начинается самое интересное.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
81 мин / 01:21

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