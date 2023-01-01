Мать-одиночка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

В предновогоднюю неделю, продавщица Поли Пэрриш из детского отдела универмага «Мэрлин» получила уведомление об увольнении в связи с закрытием магазина. В расстроенных чувствах девушка идет домой и видит, как какая-то женщина оставляет новорожденного ребенка на крыльце детского дома. Полли пытается ее вразумить, но тщетно, та уходит. Сердобольная блондинка берет ребенка на руки и здесь начинается самое интересное.



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