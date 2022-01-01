Идеальная иллюзия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянская мелодрама о любовном треугольнике между подающим надежды художником, его женой и владелицей арт-галереи. На первый взгляд жизнь Тони удалась: у него есть приличная работа в спа-центре и красавица-жена Паола, с которой они наладили пусть и скромный, но стабильный быт. Жалеет он только о том, что не может достаточно времени посвятить своему главному увлечению — живописи. В день, когда он должен был получить повышение, конфликт с одной из клиенток в одночасье лишает Тони работы. Он не решается рассказать об этом Паоле и принимается искать новый источник заработка. Помощь приходит с неожиданной стороны: на горизонте снова появляется Кьяра, та самая женщина, с которой он повздорил в спа-центре. Нынешняя встреча получается гораздо приятнее — Кьяра оказывается руководительницей арт-галереи, и ее чрезвычайно впечатляют картины Тони. Любовь к искусству сближает их, что не может не повлиять на брак молодого человека и Паолы.



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