История Гленна Миллера
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История Гленна Миллера

История Гленна Миллера (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, The Glenn Miller Story
Мюзикл, Драма12+

Контент станет доступным 15.07.2025

О фильме

В годы учебы в Колорадском университете Гленн Миллер влюбляется в Хелен Бергер. Получив диплом, он устраивается на работу к Бену Поллаку и через некоторое время дает свой первый концерт из оркестровой ямы Бродвейского шоу.

Он женится на Хелен, но в первую брачную ночь, к изумлению молодой жены, отправляется на джем-сейшн в Гарлем с Джином Крупой и Луи Армстронгом.

Позднее в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном, Миллер совершенствует свое искусство и благодаря случайности становится знаменитым.

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Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа фильма «История Гленна Миллера»