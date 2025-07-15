История Гленна Миллера (фильм, 1953) смотреть онлайн
1953, The Glenn Miller Story
Мюзикл, Драма12+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
В годы учебы в Колорадском университете Гленн Миллер влюбляется в Хелен Бергер. Получив диплом, он устраивается на работу к Бену Поллаку и через некоторое время дает свой первый концерт из оркестровой ямы Бродвейского шоу.
Он женится на Хелен, но в первую брачную ночь, к изумл�ению молодой жены, отправляется на джем-сейшн в Гарлем с Джином Крупой и Луи Армстронгом.
Позднее в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном, Миллер совершенствует свое искусство и благодаря случайности становится знаменитым.
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Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Энтони
Манн
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- ДААктриса
Джун
Аллисон
- ГМАктёр
Гарри
Морган
- ЧДАктёр
Чарльз
Дрэйк
- ДТАктёр
Джордж
Тобиаш
- БМАктёр
Бартон
МакЛэйн
- СРАктёр
Сиг
Руман
- ИБАктёр
Ирвинг
Бэйкон
- ДБАктёр
Джеймс
Белл
- КЛАктриса
Кэтлин
Локхарт
- КУАктриса
Кэтерин
Уоррен
- ФЛАктриса
Фрэнсис
Лангфорд
- ЛААктёр
Луи
Армстронг
- БПАктёр
Бен
Поллак
- ДКАктёр
Джин
Крупа
- ВДСценарист
Валентайн
Дейвис
- ОБСценарист
Оскар
Бродни
- АРПродюсер
Аарон
Розенберг
- АГХудожник
Александр
Голицын
- РАХудожник
Расселл
А. Гаусман
- УХОператор
Уильям
Х. Дэниелс
- ГМКомпозитор
Генри
Манчини