История Гленна Миллера (фильм, 1953) смотреть онлайн

В годы учебы в Колорадском университете Гленн Миллер влюбляется в Хелен Бергер. Получив диплом, он устраивается на работу к Бену Поллаку и через некоторое время дает свой первый концерт из оркестровой ямы Бродвейского шоу.



Он женится на Хелен, но в первую брачную ночь, к изумл�ению молодой жены, отправляется на джем-сейшн в Гарлем с Джином Крупой и Луи Армстронгом.



Позднее в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном, Миллер совершенствует свое искусство и благодаря случайности становится знаменитым.



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