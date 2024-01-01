Рождественский переполох (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы получить роль в рекламе, актрисе нужно уговорить сотрудников PR-компании поработать в Рождество и заслужить уважение их босса. Фильм «Рождественский переполох» — нестандартный ромком о любимом празднике.



Актриса Ноэль хочет забыть о Рождестве: ее бойфренд, голливудская звезда мирового масштаба, на праздники отправился сниматься в кино, так что ей приходится проводить эти дни в одиночестве. Она проходит прослушивание для ролика в рекламном агентстве, но у его босса Роберта есть проблемы посерьезнее. Сотрудники его ненавидят, но Роберту нужно заставить их работать на Рождество, ведь от этого зависит существование компании. Он обещает Ноэль заветную роль, но взамен она должна уговорить всех собраться и потрудиться над восстановлением нужных документов.



Сможет ли Ноэль выполнить это условие и как пройдет этот праздничный рабочий день, вы узнаете, если будете смотреть «Рождественский переполох». Фильм онлайн доступен на нашем видеосервисе Wink.



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