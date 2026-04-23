Топ-менеджер крупной компании отправляется в командировку на Гавайи, где обнаруживает интерес к местным танцам и мужчину мечты. Тропическая мелодрама «Любовь и Гавайи» — фильм о поиске простых радостей в жизни.



Девушка Лия — успешный менеджер, которая скоро может стать полноценным партнером в руководстве. Однако для этого ей нужно расположить к себе совет директоров, закрыв непростую сделку на Гавайях. Там живет семья, которая не хочет продавать свою землю корпорации, поэтому компания отправляет туда Лию и ее коллегу Майкла под видом частных покупателей. Прибыв на острова, Лия знакомится с директором досуга Икаики и прекрасным танцем под названием хула. Очарованная плавными движениями и позитивной энергией, Лия просит Икаики обучить ее, и оба они постепенно влюбляются.



Что случится, когда Икаики узнает об истинной цели Лии, расскажет фильм «Любовь и Гавайи» (2023), который вы найдете на Wink.

