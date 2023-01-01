Даже по-аргентински
Wink
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Даже по-аргентински
1940, Down Argentine Way
Мюзикл, Драма88 мин12+

Даже по-аргентински (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодой отпрыск богатого аргентинского конезаводчика Риккардо приезжает в Нью-Йорк, чтобы продать некоторых призовых лошадей из конюшни своего отца. Отец Дон Диего Кинтана, в виде напутствия, дал жесткое указание не продавать лошадей семье Кроуфорд, чей представитель его когда-то обманул. И надо же было такому случиться, что Риккардо знакомится и влюбляется как раз в представительницу этой самой семьи Гленду, которая к тому же очень хочет приобрести одну из скаковых лошадей. Узнав, что девушка выходит из злополучной семьи, Риккардо отказывается продавать лошадь и поспешно возвращается домой...

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Даже по-аргентински»