Даже по-аргентински (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой отпрыск богатого аргентинского конезаводчика Риккардо приезжает в Нью-Йорк, чтобы продать некоторых призовых лошадей из конюшни своего отца. Отец Дон Диего Кинтана, в виде напутствия, дал жесткое указание не продавать лошадей семье Кроуфорд, чей представитель его когда-то обманул. И надо же было такому случиться, что Риккардо знакомится и влюбляется как раз в представительницу этой самой семьи Гленду, которая к тому же очень хочет приобрести одну из скаковых лошадей. Узнав, что девушка выходит из злополучной семьи, Риккардо отказывается продавать лошадь и поспешно возвращается домой...
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Рейтинг
- ИКРежиссёр
Ирвинг
Каммингс
- БГАктриса
Бетти
Грэйбл
- ЛКАктёр
Леонид
Кински
- ДКАктёр
Дж.
Кэролл Нейш
- ДААктёр
Дон
Амичи
- ШГАктриса
Шарлотта
Гринвуд
- КМАктриса
Кармен
Миранда
- КЭАктриса
Кэй
Элдридж
- РКАктёр
Роберт
Конуэй
- ГСАктёр
Генри
Стивенсон
- КМАктёр
Крис-Пин
Мартин
- ДУСценарист
Даррел
Уэр
- КТСценарист
Карл
Танберг
- ГДПродюсер
Гарри
Джо Браун
- ДФПродюсер
Дэррил
Ф. Занук
- ТБХудожник
Трэвис
Бэнтон
- ТЛХудожник
Томас
Литтл
- БММонтажёр
Барбара
МакЛин
- СДКомпозитор
Сирил
Дж. Мокридж