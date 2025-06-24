Гранд Отель (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Гранд Отель
Гранд Отель

Гранд Отель (фильм, 1932)

7.71932, Grand Hotel
Драма, Мелодрама107 мин18+

О фильме

Обычный день роскошного Берлинского гранд-отеля, сотни служащих и гостей, люди встречаются, люди расходятся... Убийство и воровство, любовь и ненависть, азарт и жадность - все грехи мира представлены в этом замкнутом мире красоты и порока.

Барон фон Гейджерн - аристократ, идущий на воровство, чтобы расплатиться с карточными долгами. Пытаясь похитить жемчужное колье балерины Грусинской, он вместо того крадёт ее сердце.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

