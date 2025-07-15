Отсюда в вечность (фильм, 1953) смотреть онлайн
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Роберт Ли Пруит после несчастного случая переведен в другую часть. Способный боксер, он отказывается выступать на ринге, ибо во время тренировочного боя нанес своему другу травму, в результате чего тот ослеп.
Однако для армейского начальства спорт - неплохой инструмент карьеры, и нежелание рядового Пруита выходить на ринг рассматривается как нечто очень близкое к измене. Именно этот отказ делает Пруита в глазах начальства, и в первую очередь капитана Хомса, подрывным элементом. Среди большого количества весьма колоритных представителей гарнизона выделяются, рядовой Анджело Маджио, который попадает в военную тюрьму, славящуюся своей непримиримостью к смутьянам.
Сержант Милтон Уорден, напротив, ненавидя офицерство и как институт и как сумму конкретных лиц, сопротивляется по-своему - безукоризненным знанием своих обязанностей и высоким профессионализмом, делающим его просто незаменимым в роте. Впрочем, его месть начальству принимает и вполне конкретные формы - он заводит роман с женой своего ротного командира Карен Хомс, которая не испытывает к своему мужу ничего, кроме презрения.
Однако ни Милтон, ни Карен не питают иллюзий насчет долговечности своего романа, который тем не менее грозит перерасти рамки обычной интрижки и превратиться в большую, всепоглощающую любовь...
Пройдет всего несколько дней и наступает седьмое декабря 1941 года, когда японские ВВС нанесут массированный удар по американской военной базе Перл-Харбор на Гавайях и по судьбам героев этого фильма.
Отсюда в вечность смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ФЦРежиссёр
Фред
Циннеман
- БЛАктёр
Берт
Ланкасте�р
- МКАктёр
Монтгомери
Клифт
- ДКАктриса
Дебора
Керр
- ДРАктриса
Донна
Рид
- ФСАктёр
Фрэнк
Синатра
- ФОАктёр
Филип
Обер
- МШАктёр
Мики
Шонесси
- ГБАктёр
Гарри
Беллэвер
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- ДДАктёр
Джон
Дэннис
- ДТСценарист
Дэниэл
Тарадаш
- ДДСценарист
Джеймс
Джонс
- БАПродюсер
Бадди
Адлер
- ЖЛХудожник
Жан
Луи
- БГОператор
Бёрнетт
Гаффи