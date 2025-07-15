Отсюда в вечность (фильм, 1953) смотреть онлайн

Роберт Ли Пруит после несчастного случая переведен в другую часть. Способный боксер, он отказывается выступать на ринге, ибо во время тренировочного боя нанес своему другу травму, в результате чего тот ослеп.

Однако для армейского начальства спорт - неплохой инструмент карьеры, и нежелание рядового Пруита выходить на ринг рассматривается как нечто очень близкое к измене. Именно этот отказ делает Пруита в глазах начальства, и в первую очередь капитана Хомса, подрывным элементом. Среди большого количества весьма колоритных представителей гарнизона выделяются, рядовой Анджело Маджио, который попадает в военную тюрьму, славящуюся своей непримиримостью к смутьянам.

Сержант Милтон Уорден, напротив, ненавидя офицерство и как институт и как сумму конкретных лиц, сопротивляется по-своему - безукоризненным знанием своих обязанностей и высоким профессионализмом, делающим его просто незаменимым в роте. Впрочем, его месть начальству принимает и вполне конкретные формы - он заводит роман с женой своего ротного командира Карен Хомс, которая не испытывает к своему мужу ничего, кроме презрения.

Однако ни Милтон, ни Карен не питают иллюзий насчет долговечности своего романа, который тем не менее грозит перерасти рамки обычной интрижки и превратиться в большую, всепоглощающую любовь...

Пройдет всего несколько дней и наступает седьмое декабря 1941 года, когда японские ВВС нанесут массированный удар по американской военной базе Перл-Харбор на Гавайях и по судьбам героев этого фильма.



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