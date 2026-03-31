Холостяк в Италии (фильм, 2026) смотреть онлайн

Брошенный прямо у алтаря учитель вынужден в одиночестве проводить медовый месяц в Риме, где его ждут новые знакомства и, возможно, новая любовь. Романтическое драмеди «Холостяк в Италии» — фильм с Кевином Джеймсом о попытках найти себя после личной трагедии.



Когда учитель рисования Мэтт Тэйлор знакомится со своей коллегой Хизер, ему начинает казаться, что он нашел ту самую настоящую любовь. Они начинают готовится к шикарной свадьбе и медовому месяцу в Риме, однако в заветный день Хизер просто не появляется у алтаря. Мэтт остается один, но работник отеля убеждает его все равно насладиться программой медового месяца, за которую были уплачены немалые деньги. Холостяк сразу же привлекает внимание других парочек, которые решают помочь ему справиться с неожиданным расставанием, однако их советы часто приводят к непредсказуемым последствиям.



Присоединиться к приключениям Мэтта в Риме поможет «Холостяк в Италии» (2026), который доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

