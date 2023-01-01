Филадельфийская история (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

Холодная красавица миссис Трейси разведена и готовится вновь выйти замуж за Джорджа, управляющего нефтяной компанией ее отца. Казалось бы, сомнений нет, но вдруг накануне торжества неожиданно появляется ее бывший муж Декстер в сопровождении двух корреспондентов - симпатичного молодого человека по имени Коннор и мисс Имбири - которые должны осветить в желтой прессе это светское событие.



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