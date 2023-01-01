Филадельфийская история (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
1940, The Philadelphia Story
Мелодрама, Комедия112 мин12+
О фильме
Холодная красавица миссис Трейси разведена и готовится вновь выйти замуж за Джорджа, управляющего нефтяной компанией ее отца. Казалось бы, сомнений нет, но вдруг накануне торжества неожиданно появляется ее бывший муж Декстер в сопровождении двух корреспондентов - симпатичного молодого человека по имени Коннор и мисс Имбири - которые должны осветить в желтой прессе это светское событие.
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- МНАктриса
Мэри
Нэш
- ДХАктёр
Джон
Холлидэй
- КГАктёр
Кэри
Грант
- КХАктриса
Кэтрин
Хепберн
- ДХАктёр
Джон
Ховард
- РЯАктёр
Роланд
Янг
- ВВАктриса
Вирджиния
Вейдлер
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- РХАктриса
Рут
Хасси
- ГДАктёр
Генри
Дэниелл
- УССценарист
Уолдо
Солт
- ДОСценарист
Доналд
Огден Стюарт
- ФБСценарист
Филип
Бэрри
- ДЛПродюсер
Джозеф
Лео Манкевич
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- АХудожник
Адриан
- ФСМонтажёр
Фрэнк
Салливан
- ФВКомпозитор
Франц
Ваксман