Филадельфийская история
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Филадельфийская история

Филадельфийская история (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

1940, The Philadelphia Story
Мелодрама, Комедия112 мин12+

О фильме

Холодная красавица миссис Трейси разведена и готовится вновь выйти замуж за Джорджа, управляющего нефтяной компанией ее отца. Казалось бы, сомнений нет, но вдруг накануне торжества неожиданно появляется ее бывший муж Декстер в сопровождении двух корреспондентов - симпатичного молодого человека по имени Коннор и мисс Имбири - которые должны осветить в желтой прессе это светское событие.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Филадельфийская история»