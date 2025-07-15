Всегда хорошая погода (фильм, 1955) смотреть онлайн
1955, It's Always Fair Weather
Мюзикл, Драма97 мин0+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
1945 год. Трисолдата ТэдРили, ДагХоллертон иЭнджи Валентин вернулись вродной Нью-Йорк сполей сражений, ониклянутся вдружбе навек идоговариваются чтовстретятся вновь через десять лет—11 октября 1955. Проходят годы, друзья встречаются ипонимают, чтобылой дружбы нет.
Джеки Литон, ведущая телешоу иподруга одного изпарней, решает помочь ребятам восстановить отношения. Девушка приглашает ребят впрямой эфир телепрограммы, вовремя которой группа гангстеров попробует выяснить отношения сТедом.
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Рейтинг
- СДРежиссёр
Стэнли
Донен
- ДКРежиссёр
Джин
Келли
- ДКАктёр
Джин
Келли
- ДДАктёр
Дэн
Дейли
- СЧАктриса
Сид
Черисс
- ДГАктриса
Долорес
Грэй
- МКАктёр
Майкл
Кидд
- ДБАктёр
Дэвид
Барнс
- ДСАктёр
Джей
С. Флиппен
- ДААктёр
Дэвид
Адар
- БААктриса
Бетти
Арлен
- ФААктёр
Фил
Арнольд
- СБАктриса
Сибил
Бэйкон
- АБАктёр
Аль
Бэйн
- УБАктёр
Уолтер
Бэйкон
- ЭБАктёр
Эби
Бэйн
- АБАктёр
Алекс
Болл
- БКСценарист
Бетти
Комден
- АГСценарист
Адольф
Грин
- АФПродюсер
Артур
Фрид
- РЭПродюсер
Роджер
Эденс
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ХРХудожница
Хелен
Роуз
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- РДОператор
Роберт
Дж. Броннер
- АПКомпозитор
Андре
Превин