Всегда хорошая погода (фильм, 1955) смотреть онлайн

1945 год. Трисолдата ТэдРили, ДагХоллертон иЭнджи Валентин вернулись вродной Нью-Йорк сполей сражений, ониклянутся вдружбе навек идоговариваются чтовстретятся вновь через десять лет—11 октября 1955. Проходят годы, друзья встречаются ипонимают, чтобылой дружбы нет.



Джеки Литон, ведущая телешоу иподруга одного изпарней, решает помочь ребятам восстановить отношения. Девушка приглашает ребят впрямой эфир телепрограммы, вовремя которой группа гангстеров попробует выяснить отношения сТедом.



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