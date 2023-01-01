Богема
Wink
Фильмы
Богема
1926, La Bohème
Драма, Мелодрама93 мин12+

Богема (фильм, 1926) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История рассказывает о красивой истории любви тихой и скромной белошвейки Мими и сумасбродного, романтического ревнивца и пока несостоявшегося писателя Рудольфа. Они оба бедны и Мими прикладывает все усилия, чтобы любимый достиг заслуженного, как она считает, успеха и славы. Холод, голод и бесконечная работа подрывает ее слабое здоровье и чтобы не мешать любимому, она сбегает в трущобы, чтобы Рудольф не тратил на нее свое время и силы. Она оставляет ему письмо, что вернется к нему, тогда, когда он достигнет успеха…

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Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

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