Роскошные проблемы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семейную пару, переживающую черную полосу в отношениях и карьере, приглашают на самую шикарную вечеринку в их жизни. Сатирическая комедия «Роскошные проблемы» — фильм о классовом расслоении и секретах богачей.



Джек и Линдси не в восторге от жизни. Во-первых, они оба ненавидят свою работу. Линдси продает одежду, хотя когда-то мечтала сама стать фэшн-дизайнером. Джек продает солнечные батареи и раз за разом сталкивается с презрением клиентов. Во-вторых, супруги охладели друг к другу, и даже секс становится для них испытанием. Но вот однажды в магазин к Линдси приходит новая покупательница — Кэт Флакс. Она настаивает, чтобы Линдси с мужем приехали к ней в гости на выходные, где их ждет незабываемый отдых. Несмотря на скептицизм Джека, они соглашаются и попадают на празднование дня рождения Кэт, где им предстоит много узнать о себе и о своих новых друзьях.



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