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Роскошные проблемы
Актёры и съёмочная группа фильма «Роскошные проблемы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Роскошные проблемы»

Режиссёры

Кестрин Пантера

Кестрин Пантера

Kestrin Pantera
Режиссёр

Актёры

Майкл Теннант

Майкл Теннант

Michael Tennant
АктёрJack Brown
Дж.Дж. Нолан

Дж.Дж. Нолан

J.J. Nolan
АктрисаCat Flax
Грэм Отербридж

Грэм Отербридж

Graham Outerbridge
АктёрMatt Flax
Шарлотта Уббен

Шарлотта Уббен

Charlotte Ubben
АктрисаCarrie
Алекс Клейн

Алекс Клейн

Alex Klein
АктёрKerry
Катарина Хьюз

Катарина Хьюз

Katarina Hughes
АктрисаBecca
Ванесса Ли Честер

Ванесса Ли Честер

Vanessa Chester
АктрисаGigi
Томас ТеТринис

Томас ТеТринис

Thomas DeTrinis
АктёрGeorges
Амрит Магхера

Амрит Магхера

Amy Maghera
АктрисаGeorgia
Бонни Колбер

Бонни Колбер

Bonnie Kolber
АктрисаConstance
Ребекка Ларсен

Ребекка Ларсен

Rebecca Larsen
АктрисаBecky

Сценаристы

Майкл Теннант

Майкл Теннант

Michael Tennant
Сценарист
Шарлотта Уббен

Шарлотта Уббен

Charlotte Ubben
Сценарист

Продюсеры

Майкл Теннант

Майкл Теннант

Michael Tennant
Продюсер
Шарлотта Уббен

Шарлотта Уббен

Charlotte Ubben
Продюсер

Монтажёры

Грант МакФедден

Грант МакФедден

Grant McFadden
Монтажёр

Композиторы

Мэттью Фридман

Мэттью Фридман

Matt Friedman
Композитор