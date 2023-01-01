Дома лучше
Wink
Фильмы
Дома лучше
8.12023, The Happy Camper
Комедии, Мелодрамы86 мин18+
Девушка с разбитым сердцем возвращается в родной город, где встречает новую любовь. Ромком с провинциальным шармом
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Дома лучше (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка возвращается в родной город и находит там любовь в лице бородатого владельца строительного магазина. Симпатичный ромком с милыми героями.

В личной жизни у Диллон все не очень гладко: парень, с которым она давно в отношениях, вдруг не пришел на свидание. На работе тоже проблемы, так что девушка решает поехать на время в Колорадо, на ферму дедушки, где она выросла. Там Диллон встречает Джордана, симпатичного владельца хозяйственного магазина. Героиня загорается идеей реставрировать старый трейлер 1960-х годов и просит нового знакомого ей помочь. Они отлично ладят и все больше интересуются друг другом, как вдруг в город приезжает тот самый ненадежный парень Диллон.

Как девушка будет выпутываться из любовного треугольника, узнаете, если будете смотреть «Дома лучше» онлайн, фильм с Бо Уириком и Даниэлой Бобадиллой доступен на нашем сервисе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 IMDb