Могамбо (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
8.71953, Mogambo
Драма, Мелодрама111 мин16+
О фильме
Кения, центральная Африка. Профессиональный охотник и авантюрист Виктор Марсуэлл помогает группам туристов и антропологов преодолевать бескрайние просторы саванны и непроходимые заросли черного континента. Во время одной из экспедиций он встречает Келли, танцовщицу из варьете, которая намного младше его.
Между ними завязывается бурный роман, который будет прерван прибытием в поселок семейной пары Нордли. Антрополог Доналд и его чопорная, и на вид неприступная, жена Линда, прибыли для изучения жизни горилл и шимпанзе. Любвеобильный Виктор решает приударить за неприступной женой ученого и не безуспешно. Этот авантюрный поступок причинит боль Келли, но приведет к неожиданной развязке в сложившемся любовном треугольнике.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Джон
Форд
- КГАктёр
Кларк
Гейбл
- Актриса
Ава
Гарднер
- ГКАктриса
Грейс
Келли
- ДСАктёр
Дональд
Синден
- ФСАктёр
Филип
Стейнтон
- ЭПАктёр
Эрик
Польман
- ЛНАктёр
Лоуренс
Нэйсмит
- ДОАктёр
Денис
О’Ди
- АЭАктриса
Аса
Этула
- БСАктёр
Брюс
Сетон
- ДЛСценарист
Джон
Ли Мэхин
- СЦПродюсер
Сэм
Цимбалист
- АЮХудожник
Альфред
Юнге
- ХРХудожница
Хелен
Роуз
- РСОператор
Роберт
Сёртис
- ФЯОператор
Фредди
Янг