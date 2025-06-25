Могамбо (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Кения, центральная Африка. Профессиональный охотник и авантюрист Виктор Марсуэлл помогает группам туристов и антропологов преодолевать бескрайние просторы саванны и непроходимые заросли черного континента. Во время одной из экспедиций он встречает Келли, танцовщицу из варьете, которая намного младше его.



Между ними завязывается бурный роман, который будет прерван прибытием в поселок семейной пары Нордли. Антрополог Доналд и его чопорная, и на вид неприступная, жена Линда, прибыли для изучения жизни горилл и шимпанзе. Любвеобильный Виктор решает приударить за неприступной женой ученого и не безуспешно. Этот авантюрный поступок причинит боль Келли, но приведет к неожиданной развязке в сложившемся любовном треугольнике.

