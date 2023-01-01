Любовь в саванне (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Любовь в саванне
8.22023, A Safari Romance
Комедия, Драма84 мин12+
Дизайнер сафари-парков влюбляется в исследовательницу дикой природы. Ромком с живописными видами Африки

О фильме

Тим, успешный автор множества тематических парков, отправляется в африканскую саванну, чтобы запечатлеть местную флору и фауну для своего будущего проекта. Меган готовится стать кандидатом наук и работает здесь рейнджером, надеясь обнаружить белого льва и закончить важное исследование. Когда они встречаются, любовь к дикой природе сближает их, несмотря на разногласия. Однако намечающийся роман способно прервать прибытие бывшей девушки Тима, ставшей его начальницей.

Страна
США, Канада, ЮАР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb