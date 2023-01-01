Любовь в саванне (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Исследовательница дикой природы встречает известного дизайнера сафари-парков. Уютная романтическая комедия с живописными видами Африки.



Тим, успешный автор множества тематических парков, отправляется в африканскую саванну, чтобы запечатлеть местную флору и фауну для своего будущего проекта. Меган готовится стать кандидатом наук и работает здесь рейнджером, надеясь обнаружить белого льва и закончить важное исследование. Когда они встречаются, любовь к дикой природе сближает их, несмотря на разногласия. Однако намечающийся роман способно прервать прибытие бывшей девушки Тима, ставшей его начальницей.



