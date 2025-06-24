Второй медовый месяц (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
8.31937, Second Honeymoon
Мелодрама, Комедия78 мин0+
О фильме
Вики явно расстроена, когда она встречает в ночном клубе Майами, куда она приехала отдохнуть, своего бывшего мужа Рауля МакЛиша. Ее новый муж Боб – директор фабрики, выпускающей ремни, не может понять, чем расстроена его жена. Она резко критикует Рауля как плейбоя, расточителя и игрока, в то время как Боб является надежным, он придал стабильность ее образу жизни.
Но в тоже время в ней оживает беспокойство и чувство неуверенности. Веселье, привнесенное Раулем в монотонный отдых, импонирует Бобу, и он соглашается принять приглашение на морскую рыбалку вместе со своими друзьями Марсией и Херби, которую организует Рауль...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УЛРежиссёр
Уолтер
Лэнг
- МУАктриса
Марджори
Уивер
- ЛТАктёр
Лайл
Талбот
- ЛЯАктриса
Лоретта
Янг
- ДРАктриса
Джейн
Риган
- КТАктриса
Клер
Тревор
- ХКАктёр
Хэл
К. Доусон
- СЭАктёр
Стюарт
Эрвин
- ДЭАктёр
Дж.
Эдвард Бромберг
- ТПАктёр
Тайрон
Пауэр
- ПХАктёр
Пол
Херст
- ДУСценарист
Даррел
Уэр
- КССценарист
Кэтрин
Скола
- АРСценарист
Аллен
Ривкин
- ЛТСценарист
Ламар
Тротти
- РГПродюсер
Рэймонд
Гриффит
- ГВХудожница
Гвен
Вейкинг
- БХХудожник
Бернард
Херзбрун
- ТЛХудожник
Томас
Литтл
- УТМонтажёр
Уолтер
Томпсон
- СДКомпозитор
Сирил
Дж. Мокридж