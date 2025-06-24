Второй медовый месяц (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Вики явно расстроена, когда она встречает в ночном клубе Майами, куда она приехала отдохнуть, своего бывшего мужа Рауля МакЛиша. Ее новый муж Боб – директор фабрики, выпускающей ремни, не может понять, чем расстроена его жена. Она резко критикует Рауля как плейбоя, расточителя и игрока, в то время как Боб является надежным, он придал стабильность ее образу жизни.



Но в тоже время в ней оживает беспокойство и чувство неуверенности. Веселье, привнесенное Раулем в монотонный отдых, импонирует Бобу, и он соглашается принять приглашение на морскую рыбалку вместе со своими друзьями Марсией и Херби, которую организует Рауль...

