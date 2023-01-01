Быть или не быть (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно
1942, To Be or Not to Be
Мелодрама, Комедия98 мин16+
О фильме
Действие происходит в Польше до и во время немецкой оккупации. В одном театре Варшавы работают муж и жена - Йосиф и Мария Тура. Ставят антинацистскую пьесу, но ее запрещают, и приходится играть «Гамлета». Чрезвычайно тщеславный и ранимый Йосиф Тура играет самого принца датского, один из зрителей, молодой и красивый летчик, встает и уходит из зала в самый ответственный для артиста момент, когда произносится знаменитый монолог «Быть или не быть». Откуда знать актеру, что именно эти слова были для офицера паролем, указывающим, что можно идти в гримерную красавицы Марии Тура...
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Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эрнст
Любич
- ФБАктёр
Феликс
Брессарт
- СРАктёр
Стэнли
Риджес
- ЧХАктёр
Чарльз
Хэлтон
- СРАктёр
Сиг
Руман
- ДЛАктёр
Джордж
Линн
- ЛЭАктёр
Лайонел
Этуилл
- РСАктёр
Роберт
Стэк
- КЛАктриса
Кэрол
Ломбард
- ДБАктёр
Джек
Бенни
- ТДАктёр
Томас
Дж. Дуган
- ЭЛСценарист
Эрнст
Любич
- МЛСценарист
Меньхерт
Лендьель
- ЭЛПродюсер
Эрнст
Любич
- ВКХудожник
Винсент
Корда
- ДСМонтажёр
Дороти
Спенсер
- ВРКомпозитор
Вернер
Р. Хейманн