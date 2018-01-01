Wink
Кэрол Ломбард
Кэрол Ломбард

Кэрол Ломбард

Carole Lombard

Карьера
Актриса
Дата рождения
6 октября 1908 г. (33 года)
Дата смерти
16 января 1942 г.

Фильмография

Актриса